В ОНФ рекомендовали упростить механизм получения льгот на капремонт

RT пишет, что аналитики ОНФ выступили с предложением автоматически учитывать льготы при выставлении платежа. Такой механизм достаточно длительное время действует в ряде российских субъектов, но систематизированная регламентация на федеральном уровне, в настоящее время, отсутствует.

По словам члена центрального штаба указанного движения, модератора тематической площадки «Жильё и городская среда» Светланы Калининой, необходимо на региональном уровне применить представленные практики и рассчитывать размер платежа за капремонт сразу с учетом компенсации. Поскольку речь идет о пожилых людях, а также малоподвижных гражданах, ОНФ рекомендует свести к минимуму компенсационную документацию. Кроме того, фондам капремонта рекомендуется делать информационные запросы самостоятельно или принимать ее в электронном виде.