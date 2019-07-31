В московском парке «Красная Пресня» проведут фестиваль Индонезии

Как сообщает Rostovgazeta, провести фестиваль предложила Индонезия при поддержке администрации российской столицы. Бизнесмены из разных уголков Индонезии приедут в Москву с разнообразными товарами. В ходе мероприятия артисты будут выступать перед гостями, а на центральной сцене покажут национальный танец индонезийцев почо-почо.

Организаторы фестиваля ожидают более 1200 индонезийцев. Многие из их числа прибудут в Москву на авиарейсах компании «Россия». Прямые авиарейсы маршрутом Москва-Бали запустили в прошлом октябре. С того момента, свыше 50 тысяч человек стали пассажирами этих рейсов, а средний показатель загруженности в туристические пики достигает 70 процентов.

Длительность перелета из российской столицы до Денпасара составляет более 12 часов, а воздушный путь составляет 10600 км. Это направление является самым дальним среди российских авиарейсов.

За три дня, которые будет проходить фестиваль, не бывавшие в Индонезии россияне смогут ознакомиться с индонезийской культурой, кухней и традициями. Организаторы считают, что одной из самых популярных площадок фестиваля будет зона индонезийской кухни. Приготовлением блюд будут заниматься не только отечественные повара, но и представительницы женской ассоциации Индонезии.

Кроме того, посол Индонезии М. Вахид Суприяди проведет мастер-класс и приготовит популярное индонезийское блюдо - лапшу ми горенг.

Артисты кукольного театра теней ваянг-кулит представят гостям мероприятия постановку эпоса “Махабхарата”. Специально привезенные из Индонезии экспонаты гости смогут увидеть в музее, который будет работать в ходе фестиваля.