В Курбан-байрам в Уфе принесут в жертву баранов на двух специальных площадках

Курбан байрам – один из главных мусульманских праздников. Отмечается через 70 дней после Уразы-байрама в честь окончания Хаджа. В Уфе в этот день организуют две специальные площадки для проведения обряда жертвоприношений.

Одна из площадок разместится недалеко от поселка Зинино - перед ТЦ «Караван», другая – на территории пустующего Северного автовокзала.

В мэрии Уфы рассказали, что в прошлом году религиозные обряды проходили на площади перед ТЦ «Караван». Но в этом году решили устроить еще одну площадку в Орджоникидзевском районе по просьбе жителей микрорайона Черниковка.

Обряды жертвоприношения будут устроены по всем правилам ислама, а ветеринарные службы будут наблюдать, чтобы на площадки не попали животные, страдающие какими-либо заболеваниями.

После завершения праздничной проповеди жителей города приглашают на празднование в этно-парк «Ватан», на площадь перед Лайфстайл центром «Башкирия» и РОО «Деловой клуб «Ферзь». Здесь будут организованы праздничные мероприятия под названием «Курбан Халяль Fest». Гостям праздника предлагают принять участие в различных спортивных соревнованиях, как корэш, а также насладиться праздничным концертом и угоститься пловом.

Кстати, ежегодное смещение даты проведения Курбан-байрам объясняется просто. В мусульманском календаре в отличие от григорианского год продолжается на 10-11 дней меньше.