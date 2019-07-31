Ученые не исключили вреда от аварии с выбросом рутения здоровью жителей Башкирии

Накануне, 30 июля, стало известно заключение ведущих международных экспертов о том, что сентябрьская (2017 года) авария, случившаяся в центре переработки радиоактивных материалов «Маяк» в городе Озерске Челябинской области могла нанести серьезный вред жителям близлежащих регионов. Об этом сообщило «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на немецкую газету «Франкфуртер Алльгемайне Цайтунг».

Источником своей информации немецкое издание назвало доклад группы из 69 ученых, которым руководили радиоэколог Георг Штайнхаузер из Ганноверского университета и французский исследователь атмосферы Оливье Массон. Их статья вышла на днях в американском академическом журнале.

В исследовании приняли участие 47 экспертов из ведущих институтов мира, все они пришли к мнению, что в сентябре 2017 года в ПО «Маяк» имела место очень серьезная авария, которая не могла не повлиять на радиационную обстановку в восточной и центральной Европы. Подтверждением тому служит внезапное появление радиоактивного изотопа Рутений-106.

Наиболее вероятным источником выброса Штайнхаузер считает именно Российский центр по переработке радиоактивных материалов. Этот вывод подтверждается анализом всех данных. Ученые отмечают при этом, что концентрация вещества не имела последствий для населения европейских стран из-за значительной удаленности от места выброса на южном Урале. В то же время Георг Штайнхаузер не исключил, что здоровью и жизни людей, живущих вблизи от места аварии, мог быть причинен существенный вред. Правительство ФРГ поставило ЧП 2017 года на пытй уровень по международной шкале INES. Для сравнения: катастрофы в Чернобыле и на Фукусиме соответствовали уровню 7.

Отметим, что в России официальные власти до сих пор отрицают связь выброса радиоактивного изотопа с ситуацией на челябинском «Маяке». Так, Росатом ответил на запрос немецкой газеты, что данное производственное объединение не имеет ничего общего с радиоактивным загрязнением в сентябре 2017 года.

Тем временем департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом» распространил свой довольно скептический комментарий к результатам исследований западных ученых.

- Представленный отчет PNAS не содержит новых выводов и гипотез, относительно происхождения изотопа рутения-106 в 2017 году. Данные, приводимые в этом докладе, фактически не отличаются от используемых ранее целым рядом экспертов и специальной Международной независимой научной комиссией, в составе ученых из Франции, Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Великобритании и России, которая также не установила связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли, - говорится в комментарии.

Отчет PNAS построен на гипотезах, но при этом авторы указывают на ФГУП «ПО «Маяк» и подчеркивает, что предприятие должно быть рассмотрено как вероятный источник выброса. Специалистам и учеными эта версия уже рассматривалась неоднократно. Отсутствие причастности ФГУП «ПО «Маяк» к происхождению было подтверждено рядом внешних и внутренних проверок, в составе регулятивных органов, привлеченных экспертов и комиссий.

Представители «Росатома» напомнили, что специалисты ФГУП «ПО «Маяк» ранее также давали комментарий и по поводу «цериевой версии» происхождения рутения.