Скончалась бывшая замглавы минздрава Башкирии Ралида Шакирова

Сегодня, 31 июля, стало известно, что в Уфе на 62-м году жизни скончалась после болезни бывший заместитель министра здравоохранения Башкирии, заслуженный врач РБ, общественный деятель Ралида Шакирова.

Ралида Мусаевна – уроженка деревни Малаево Кармаскалинского района РБ. После окончания Башкирского мединститута много лет работала врачом-педиатром. С 2008 по 2015 годы занимала должность заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан.

В 2006 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан». Имеет также звания «Врач-педиатр высшей категории», «Отличник здравоохранения РБ», «Отличник здравоохранения Российской Федерации» и много других госнаград и поощрений.

В годы ее руководства службой организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения решены вопросы строительства Республиканского перинатального центра, акушерско-гинекологического корпуса РКБ им. Г.Г. Куватова, клинико-диагностического центра и неонатального корпуса РДКБ и другие объекты по всей республике. Разработаны интернет-система мониторинга беременных женщин, младенческой смертности и другие программы. Ценный опыт был перенят другими регионами страны.

Помимо практической и научной работы, Ралида Мусаевна активно занималась общественными делами, была большим авторитетом среди медиков. Ее называли врачом от Бога и очень светлям человеком.

Уход Ралиды Мусаевны стал невосполнимой потерей для ее семьи, ее мужа – главного редактора агентства «Башинформ» Алика Фаизовича Шакирова лично знают многие журналисты.

Прощание с Ралидой Шакировой пройдет завтра, 1 августа, в 10.00 в ДК «Медик» Республиканской клинической больницы по адресу: Уфа, ул. Достоевского, 132.