Российские эксперты выявили самые популярные вопросы о Гарри Поттере
Вчера, 21:20ОбществоФото: pixabay.com
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Аналитики сервиса «Кино Mail.ru» обнародовали список вопросов о Гарри Поттере, которые российские зрители задают чаще всего голосовому помощнику Маруся.
Так, большинство из них интересуются местом жительства этого персонажа, сообщает 31 июля газета «Известия».
Зрители также спрашивают имя актера, сыгравшего Северуса Снейпа. Ещё достаточно часто российские зрители интересуются видом заклинания Поттера против дементоров. Кроме этого, многие задают вопрос о том, почему Волан-де-Морт, выступающий противником Гарри, не спрятал крестаж в России.
В книге о мальчике-волшебнике указано, что он родился 31 июля 1980 года. Поэтому поклонники персонажа ежегодно празднуют его день рождения в эту дату.
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