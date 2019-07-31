Российские эксперты выявили самые популярные вопросы о Гарри Поттере

Так, большинство из них интересуются местом жительства этого персонажа, сообщает 31 июля газета «Известия».

Зрители также спрашивают имя актера, сыгравшего Северуса Снейпа. Ещё достаточно часто российские зрители интересуются видом заклинания Поттера против дементоров. Кроме этого, многие задают вопрос о том, почему Волан-де-Морт, выступающий противником Гарри, не спрятал крестаж в России.