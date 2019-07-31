Прокуратура назвала возможного виновного в экокатастрофе на реке в Башкирии

Сегодня, 31 июля, стало известно, что природоохранная прокуратура начала проверку факта массовой гибели рыбы в реке Изяк в Благовещенском районе.

Напомним, видеоролики и фотографии о бедственном положении на реке появились три дня назад. Сегодня о случившемся ЧП высказался врио главы Башкирии Радий Хабиров, пообещав привлечь к строгой ответственности виновное предприятие, однако его название руководитель республики называть не стал.

В комментариях звучали мнения о том, что следы экологического преступления могу вести либо на птицефабрику, либо на химический комбинат. Как показала проверка прокуратуры, второй вариант оказался верным.

— По предварительным данным источником загрязнения реки и причиной гибели рыбы послужили промышленные стоки АО «Полиэф». В настоящее время их слив в ручей прекращен, — говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас установлен строгий контроль за состоянием водных объектов в районе, в том числе на уфимских водозаборах.

Тем временем представители «Полиэфа» разослали в СМИ свой комментарий к ситуации.

— Предприятие «Полиэф» взаимодействует с надзорными органами по расследованию причин происшествия на реке Изяк. Предприятие не имеет промышленных стоков в реку Изяк. Все возможные каналы попадания стоков в водоем в настоящий момент изолированы, попадание стоков в реку через них исключено. Проводится постоянный мониторинг качества воды в реке, в ближайшие дни будут получены результаты независимой экспертизы. Предприятие разрабатывает план оперативных рекультивационных мероприятий, — говорится в комментарии.