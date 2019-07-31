Прибыль ГК «Россети» выросла в три раза

За первое полугодие текущего года чистый доход ПАО «Россети» увеличился в три раза и составил 123,1 миллиарда рублей. За аналогичный период 2018 года компания сумела получить 42,3 миллиарда рублей. Нынешняя сумма названа с учетом переоценки стоимости акций дочерних предприятий.
Переоценка является неденежной процедурой и выполнялась в соответствии с нормами законов Российской Федерации. Исходя из этого, чистый доход компании без переоценки вложений равняется 24 миллиардам рублей. Данный показатель на 3% выше, чем показатель аналогичного периода прошлого года.
Так, за первые шесть месяцев 2019 года выручка энергетической компании перешагнула отметку в 25 миллиардов рублей. Частичное снижение (около 2%) по сравнению с первым полугодием 2018 года случилось из-за планового снижения объема дивидендов, которые были перенаправлены из дочерних организаций, сообщает издание «Новые известия».
Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский отметил работу менеджеров компании, которые в своей работе изменяют бизнес-процессы для повышения эффективности всей компании и электросетевого комплекса страны. Таким образом, подчеркнул Ливинский, результаты, которые «Россети» демонстрируют сегодня, лишний раз доказывают правильность выбранного пути.