На Башкирию надвигается лютая непогода
Вчера, 17:13ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Августа начнется с дождя и холода.
Завтра, 1 августа, по Башкирии и в Уфе, согласно прогнозам Башгидромета, ожидается прохладная и дождливая погода.
Дожди – от кратковременных до сильных и затяжных вместе с грозами могут пройти по северо-западу региона.
При этом, ожидается холодный северный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +11 до +16 градусов. На востоке республики воздух прогреется до +20 градусов.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится.
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