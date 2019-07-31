На Башкирию надвигается лютая непогода

Завтра, 1 августа, по Башкирии и в Уфе, согласно прогнозам Башгидромета, ожидается прохладная и дождливая погода.

Дожди – от кратковременных до сильных и затяжных вместе с грозами могут пройти по северо-западу региона.

При этом, ожидается холодный северный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +11 до +16 градусов. На востоке республики воздух прогреется до +20 градусов.