Интеллектуальное путешествие по Уфе с «HAVAL F7»

С одной стороны, выбор пал на меня, потому что мне есть с чем сравнивать: за рулем больше 20 лет, во-вторых – автомобиль позиционируется как интеллектуальный кроссовер, в-третьих, в моей семье часто звучит китайская речь.

Поехала забирать «HAVAL» в автосалон на улице Бикбая в Уфе. Мой родной автомобиль недовольно тряс меня по разбитой Сипайловской дороге. «Ну знаешь ли, Великий шелковый путь тоже не на автобане начался, так что, потерпи, не все тебе по центру гонять!» – мысленно успокоила я «кореянку».

Пописали документы, краем глаза взглянула на прейскурант с серьезными цифрами и взяла ключи. Белый кроссовер во дворе подмигнул орлиным глазом, и я сразу поняла его: «Поехали скорее, который день уже езжу по городу. А мне хочется скорости и свободы!». Мы сразу почувствовали друг друга, менеджер вслед лишь успела сказать: «Будут вопросы, обращайтесь!». За проведенные вместе сутки звонить не пришлось. Интеллектуальная приборная панель с многофункциональным дисплеем высокого разрешения была несложной даже для первого знакомства.

Фото: Владимир Ковальчук.

Громко включив любимое радио, я поехала в сторону аэропорта. Никогда я не позволяла себе такой жизнерадостной оппозиции дисциплине, но руль «Хавейла» так уверенно держал меня за руки, что я промчалась по трассе значительно дальше запланированного. Через открытый люк я увидела в небе самолеты, а в огромных окнах – восторженные взгляды других участников движения, словно это я неожиданно выросла до 185 см. Их нетрудно было понять: оригинальные светодиодные фонари, энергичные линии кузова, острая и проницательная эстетика форм, шестиугольная решетка радиатора с трехмерной структурой, прогрессивный дизайн противотуманных фар – не мог не привлечь внимание. Причем некоторые автовладельцы крупных автомобилей пытались заглянуть в автосалон на коротких остановках перед светофором.

Фото: Владимир Ковальчук.

После Булгаково смогла оценить отличную систему выбора режима движения terrain response – свободное переключение между внедорожными режимами с возможностью подключения полного привода (4х4). Пробегающие мимо поля манили, и я подумала, что этот тест-драйв был мне дан неспроста. Лето уже на закате, а я даже на природу не выезжала! Набрав охапку зверобоя, я сложила в огромный багажник (минимум 800 л) ароматные травы и поехала обратно в Уфу.

Фото: Владимир Ковальчук.

Меня пугало то, что я не справлюсь с габаритами этой мощной машины и не въеду в свой тесный двор с 4 шлагбаумами. Зря волновалась: мой дом никогда не показывали по телевизору, оказалось, даже на экране в 9 дюймов он смотрится неплохо. Бордюры, столбы, ели, соседние автомобили – четкая подсказка парктроника обеспечила мне безопасный въезд и парковку. «Эх, дрыхнут!», – с сожалением вспомнила я слова Тоси из «Девчат», не встретив ни одного соседа в полночь.

Фото: Владимир Ковальчук.

Мы договорились с фотографом Владимиром Ковальчуком встретиться ранним утром. На площади перед Конгресс-холлом фотосессия в первые минуты не удалась. Любители скандинавской ходьбы и утренней пробежки потянулись к автомобилю, молодые люди с любопытством осматривали машину, задавая вопросы, нужно было успеть ответить до рассвета: мощность – 190 лошадиных сил, топливо – 95-ый бензин, 4 цилиндра, независимая передняя подвеска McPherson, коробка передач - 7-DCT. Она, кстати больше всего меня порадовала: несмотря на то, что сейчас я езжу с автоматической коробкой передач, мне всегда нравились машины с механикой. «HAVAL» плавным и бесшумным движением рычага переключает передачу с автоматической на механическую. Поблагодарив всех, словно завершая прямой эфир, я попросила всех расступиться.

Фото: Владимир Ковальчук.

Первые лучи солнца уже ложились на крышу «Хавейла». Довольно непривычно позировать фотографу, который просит повернуть колесо, раскрыть дверь или показать, как светят фары. Активность «фотомодели» посреди улицы Заки Валиди была по достоинству замечена службой ГИБДД. Даже не обращая внимания на привычно предъявленное водительское удостоверение, офицер спросил меня… про подушки безопасности. Их достаточно – для водителя, пассажира, боковые подушки и шторки безопасности.

Фото: Владимир Ковальчук.

По дороге мы мило поболтали по телефону с подружкой. Действительно удобно говорить в салоне, не поднимая трубку. Правда, интеллекта автомобиля не хватило, чтобы некоторые фразы скрыть от постороннего пассажира. Но зато других плюсов с избытком. В списке доступных систем есть адаптивный круиз-контроль, электронная система курсовой устойчивости (ESP) нового поколения, система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) и при начале движения на подъеме (ННС), и при спуске (HDC). Для тех, кто, как и я, любит крутые виражи предусмотрена система предотвращения переворота автомобиля (RMI). После успешной фотосессии «HAVAL» повез меня домой на завтрак.

В редакцию нужно было попасть к десяти. Выходя на улицу, обнаружила двоих мужчин у машины, судя по движению рук – водолазы. Сложив ладони у лица, они высматривали сквозь боковое стекло салон машины. «Может хотите посидеть в салоне?» – спросила я судя по всему незнакомых мне соседей. «А можно мне? Еще вчера заметил, не решился подойти спросить. Очень привлекательная!», – сказал один из них. «Спасибо!» – утром я сама скромность. «Я о машине…», – честно ответил он. Вот и познакомились!

Фото: Владимир Ковальчук.

«Я даже вчера в интернете прочитал про «панцирную» систему защиты, каркас безопасности из высококачественной стали, о системе предупреждения возможного столкновения и рулевой колонке, поглощающей энергию удара… А Вам что понравилось?», – вдруг спросил второй. «Да в общем-то все тоже самое, но приятно удивило автоматическое затемнение зеркала заднего вида, камеры кругового обзора, контроль давления в шинах, для меня это важно. Опять же отличный дорожный 190-миллиметровый просвет. Очень круто оформлен салон из высококачественных материалов под кожу. Просторный, пятерым тут точно комфортно. И возможность посмотреть фильмы, у меня их много накопилось на флешке».

В общем автомобиль вызывает интерес и молодёжи, и респектабельных мужчин. И понимая, что к хорошему быстро привыкаешь, я решила расстаться с ним пораньше. По вчерашнему бездорожью проехала, не заметив неудобств. HAVAL поглотил все ямы, обеспечив мне легкое вождение, за что я ему благодарна. Это было незабываемое путешествие и приятное знакомство.

Я ехала обратно по городу и подумала, что прежде чем подготовить обзор, надо спросить мнение окружающих: сохранились ли стереотипы про качество товаров, выпускаемых в самой населенной стране мира?

Фото: Владимир Ковальчук.

Первым на мой вопрос вызвался ответить, конечно же, супруг. Андрей Клюковский – переводчик:

«Вспомни, как все смеялись над их идеей создавать мобильные телефоны, когда лет 15 назад я пришёл работать в Huawei? Разве они не доказали всему миру свою способность идти в ногу с современными технологиями? У них сейчас один из самых продвинутых процессоров для Android-смартфонов.

А их участие в строительстве крупнейших заводов? Мы работали с азиатскими партнерами на Ямале в проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ). Сейчас в Сибири ведется строительство нового комплекса крупнейшего в России производство полипропилена. И вновь не без их участия. Я могу лишь сказать, что они самые трудолюбивые и ответственные. Поэтому их машины должны по-хорошему всех удивить. В этом тоже часть экономической китайской экспансии – на российских дорогах…».

Антон Горбачев, директор ТЦ «Ультра»: «HAVAL» подтянулся по качеству. Сейчас новая волна брендов пойдет, улетнейших, экологичных! И это точно не Европа...».

Артур Ахметшин, блогер: «Я ездил на этих машинах, нормальные! В HAVAL многие детали именитых брендов и производителей. Да и гарантию они дают хорошую, значит, верят с свой продукт».

Галим Якупов, генеральный продюсер телеканала «Вся Уфа»: «Я в процессе борьбы с этим стереотипом, но уже поглядываю на HAVAL Н9»