Чиновники: река Изяк в Башкирии загрязнялась содержимым колодца в лесу

В администрации Благовещенского района прокомментировали экологическую обстановку на реке Изяк.

Напомним, на днях в соцсетях очевидцы сообщили о загрязнении реки Изяк в Благовещенском районе Башкирии неизвестным веществом. Вода стала мутной, а вся рыба в водоеме погибла. Проблему прокомментировал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

— Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения 26 июля, на место выехали руководители района, сельских поселений, представители завода «Полиэф», Минэкологии, Роспотребнадзора. Взяли пробы воды и почвы. Результаты исследований станут известны 2 августа, — сообщила Медиакорсети главный специалист сектора по мобилизационной подготовке и гражданской защите администрации Благовещенского района Дарья Соколова.

На месте специалисты пошли искать источники загрязнения и обнаружили в лесу колодец и трубы, из которых текла жидкость с уксусным и тухлым запахом. В настоящее время выясняют, кому принадлежат эти объекты. Предположительно, это очистные сооружения одного из предприятий.

Интересно, что природоохранная прокуратура начала проверку и склоняется к версии, что источником загрязнения реки могли стать промышленные стоки с АО «Полиэф».

Тем временем представители «Полиэфа» разослали в СМИ свой комментарий к ситуации.

— Предприятие «Полиэф» взаимодействует с надзорными органами по расследованию причин происшествия на реке Изяк. Предприятие не имеет промышленных стоков в реку Изяк. Все возможные каналы попадания стоков в водоем в настоящий момент изолированы, попадание стоков в реку через них исключено. Проводится постоянный мониторинг качества воды в реке, в ближайшие дни будут получены результаты независимой экспертизы. Предприятие разрабатывает план оперативных рекультивационных мероприятий, — говорится в комментарии

Дарья Соколова подчеркнула, что местные жители воду из реки Изяк не берут, две скважины водозабора «Изякский», который питает жителей Благовещенского района, находятся в стороне, рядом с границей Уфимского района.