Башкирский регоператор «Эко-Сити» ответил на выдвинутые соучредителем претензии

24 июля на сайте нашего издания вышел материал «Кальян и консумация: откуда берутся убытки регоператора в Башкирии».

Инвестор и соучредитель компании РО ООО «Эко-Сити» Айрат Максадов рассказал нашему корреспонденту о том, как живут «мусорные» бизнесмены, предоставив несколько документов, подтверждающих нецелевые расходы компании, собирающее с населения деньги за вывоз ТКО.

Публикация вызвала должный общественный резонанс, и «герой материала» - генеральный директор ООО Региональный оператор «Эко-Сити» через свою-пресс-службу подготовил официальный комментарий на заявление одного из участников.

Приводим краткое содержание этого пресс-релиза:

«…По мнению представителей регионального оператора, поводом для обращения Айрата Максадова в СМИ послужило его несогласие с генеральным директором Семёном Земсковым по ряду позиций развития компании.

Как известно, плата за обращение с отходами с жителей взимается на основании тарифа, утвержденного Госкомитетом по тарифам РБ, и нормативов накопления отходов, принятых Правительством РБ. В соответствии с нормативными документами в зоне №3, обслуживаемой РО «Эко-Сити», установлена плата на уровне 95-100 рублей с человека в месяц. Разница в начислениях зависит от того, проживает абонент в индивидуальном доме или многоквартирном. Изначально необходимая валовая выручка регоператора рассчитывалась, исходя из указанных тарифов. В соответствии с принятым врио Главы РБ решением ежемесячный платеж был снижен до 70 рублей для населённых пунктов, где до 1 января был организован регулярный вывоз, и до 35 рублей для тех жителей, у кого такого вывоза не было.

Региональные операторы согласились с данным решением и с первого месяца работы стали выставлять квитанции населению по 70/35 рублей. Айрат Максадов воспринял это как угрозу банкротства компании и неоднократно обращался к участникам общества с требованием делать начисления населению по предельным тарифам. Доказательством тому служат его официальные письма в адрес генерального директора ООО РО «Эко-Сити». Таким образом, Айрат Кувашбекович лукавит, утверждая, что существующих доходов хватает для эффективной деятельности регоператора. Документы, подписанные его рукой, свидетельствуют о его принципиально другой позиции.

Уверения А. Максадова, что выручка регоператора при пониженной плате снизилась всего на 20%, а расходы сократились в два раза, тоже не соответствуют действительности. Элементарные расчеты показывают, что даже при 100%-ой собираемости платежей выручка регоператора сократилась на 40%. Учитывая, что уровень собираемости по итогам 6 месяцев составляет 54%, реальные доходы компании еще меньше.

Независимо от размера платы, которая начисляется для населения, региональный оператор на сегодняшний день оказывает услугу в 99% населённых пунктов, входящих в зону №3, и оплачивает в полном объёме услуги транспортных компаний, организаций, обслуживающих объекты размещения отходов, все налоги и сборы, предусмотренные законодательством. Всё это подтверждается официальными документами. Поэтому заявление об отсутствии расходов – ошибочно.

Кроме вышеуказанных затрат РО «Эко-Сити» за полгода вложило 110 млн рублей в обновление автопарка, закупив 25 современных мусоровозов для охвата отдаленных территорий, где не хватает мощностей местных транспортных компаний. Идет процесс оформления земельных участков под мусороперегрузочные пункты, разрабатываются проекты строительства мусоросортировочных комплексов и полигонов в Баймакском, Мелеузовском районах, Кумертау и Стерлитамаке. Создаётся экотехнопарк в Ишимбайском районе, в который уже вложено 600 млн рублей, но А. Максадов не имеет отношения к этим инвестициям. По мнению руководства компании, он не поддерживает вложения в развитие компании и отрасли по обращению с отходами в целом…».