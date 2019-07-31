Авиакомпания Air Canada до 2020 года продлила отмену полетов Boeing 737 MAX

Данное решение было обусловлено неопределенностью относительно сроков регулятивного разрешения для возвращения к использованию Boeing 737 MAX, пишет RNS.

В США, Евросоюзе, России и ряде других государств полеты Boeing 737 MAX были остановлены после падений данного типа самолетов в Индонезии и Эфиопии.