Фото: pxhere.com
Авиакомпания Air Canada до 2020 года продлила отмену полетов Boeing 737 MAX
Вчера, 16:50Общество
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Руководство авиаперевозчика Air Canada решило продлить срок отмены эксплуатации авиалайнеров Boeing 737 MAX до восьмого января 2020 года.
Данное решение было обусловлено неопределенностью относительно сроков регулятивного разрешения для возвращения к использованию Boeing 737 MAX, пишет RNS.
Авиакомпания Air Canada получила от Минтранса Канады уведомление о необходимости продления отмены полетов Boeing 737 MAX.
В США, Евросоюзе, России и ряде других государств полеты Boeing 737 MAX были остановлены после падений данного типа самолетов в Индонезии и Эфиопии.
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