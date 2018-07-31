Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
В Башкирии дополнительно выделят более 400 млн рублей детским поликлиникам
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1494947096 preview

В Башкирии дополнительно выделят более 400 млн рублей детским поликлиникам

31 июля 2018, 18:14ОбществоТатьяна МайороваФото: Sibobrportal.ru
Читайте
также
Мусорная реформа в Башкирии: главное
Танцы с бубном вокруг памятника Рудольфу Нурееву в Уфе: кто установит, где и зачем
Три месяца транспортной реформы в Уфе: Обсуждать планы с уфимцами не обязательно