В Башкирии дополнительно выделят более 400 млн рублей детским поликлиникам

Сегодня, 31 июля, на заседании президиума правительства Башкирии был заслушан доклад министра здравоохранения республики Анвара Бакирова, основной темой которого стали бюджетная актуализация госпрограммы «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан» и внесение в нее изменений для синхронизации показателей со Стратегией социально-экономического развития РБ до 2030 года.

Как пояснили в пресс-службе минздрава Башкирии, в план реализации и финансового обеспечения госпрограммы понадобилось внести коррективы в связи с выделением Башкирии из Москвы (наряду с другими субъектами РФ) субсидий в размере более 292 млн рублей на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.

В данном случае речь идет о софинансировании. При этом из бюджета Башкирии предполагается выделение в виде софианснирования еще 108 млн рублей. К проекту приложены перечни медицинских организаций, участвующих в реализации этих мероприятий, а также приобретаемых медицинских изделий.