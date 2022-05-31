Журналист из Парижа погиб на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что на Украине погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф, который работал на телеканале BFMTV.

Макрон написал в Twitter, что 32-летний журналист, работая на Украине, хотел показать реальность войны. Об этом информирует RT. Как сообщает редакция BFMTV, Леклерк-Имхофф работал на Украине фоторепортером.

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