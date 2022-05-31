В РФ создали отечественную систему предупреждения столкновений в воздухе

В РФ создали отечественную систему предупреждения столкновений в воздухе
В РФ создали отечественную систему предупреждения столкновений в воздухе
31 мая, 12:44ОбществоФото: pxhere.com
Гендиректор компании “Новигатор” Сергей Бабуров сообщил, что первая отечественная СПСВ будет действовать для всех типов самолетов.

По словам Бабурова, первая отечественная система предупреждения столкновений в воздухе не имеет аналогов. Она не просто предупреждает об опасности, но направляет автопилоту сигнал для уклонения, пишет iz.ru.

Бабуров назвал эту разработку “венцом импортозамещения”, которого не хватало отечественному авиапрому. Система предназначена для всех типов Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-114, и других российских машин.

В настоящее время указанные самолеты оборудуются данной системой, при этом продолжаются испытания на чешском самолете L-410. Ранее в российской авиации применялась система TCAS от американской компании Collins.

Эксперт рассказал, что американцы создавали свою систему десятилетиями.

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