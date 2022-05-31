В Литве годовая инфляция составила 18,5%

Инфляция в Литве за год составила 18,5%. На это повлиял рост цен в государстве на продукты питания, ЖКХ, транспорт и топливо. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Департамент статистики Литвы.

Для сравнения представлены данные мая прошлого года и этого года. В марте текущего года данный показатель составлял 15,7%. Об этом пишет RT. Как сообщает издание Financial Times, Эстония, Болгария и Литва стали лидерами по инфляции в Евросоюзе.

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