В Еврокомиссии подтвердили отсрочку запрета экспорта нефти из России в ЕС

Сведения об отсрочке запрета экспорта нефти в ЕС из России подтвердила пресс-служба Еврокомиссии. Сообщается, что поставки сырой нефти будут производиться еще полгода, а на нефтепродукты запрет вступит в силу через восемь месяцев.

RT с ссылкой на ТАСС сообщает, что в заявлении Еврокомиссии говорится о том, что ограничения по сырой нефти будут введены с отсрочкой на 6 месяцев, а по нефтепродуктам на 8. С оговоркой, что к поставкам по нефтепроводу «Дружба» данные ограничения не относятся. О том, что эмбарго получит отсрочку ранее заявлял премьер-министр Болгарии. По словам Кирилла Петкова, Болгария к концу 2024 года откажется от экспорта нефти из России. ЕС намерены отказаться от 90% поставок российской нефти уже к концу текущего года.

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