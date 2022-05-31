В Башкирии комиссия помиловала беременную уфимку, которая сбила 80-летнюю женщину

В Башкирии комиссия помиловала беременную уфимку, которая сбила 80-летнюю женщину
В Башкирии комиссия помиловала беременную уфимку, которая сбила 80-летнюю женщину
31 мая, 15:25ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Многодетная мать отбывает наказание за то, что сбила 80-летнюю пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе.

В Уфе комиссия по вопросам помилования одобрила прошение беременной уфимки, которая сбила 80-летнюю пенсионерку. Как уточнят пресс-служба Крулутая Башкирии, женщину приговорили к 8 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортом на один год.

Так, по словам спикера Госсобрания Констатина Толкачева, после совершения преступления осужденная дала признательные показания, а также всячески старалась искупить вину, в частности, принесла извинения, оплатила медикаменты и помогал деньгами.

Кроме того, женщина является многодетной матерью. Дома ее ждут сын-подросток и малолетние дети, также осужденная беременна четвертым ребенком.

Отметим, что окончательное решение о помиловании будет принимать Президентом России.

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