Шольц: Германия приближается к независимости от российских энергоносителей

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о том, что ФРГ активно приближается к независимости от энергоносителей России. Он считает, что к осени государство сможет отказаться от импорта угля из РФ, а до конца текущего года – от импорта нефти.

РИА Новости, цитируя слова Шольца, сообщает, что ФРГ рано начала готовиться к данной ситуации. Так в декабре начались переговоры с профильными министерствами и ведомствами по вопросу о том, что случится, в случае если продолжится эскалация, и какие будут последствия для энергообеспечения. Об этом информирует RT. У ФРГ в планах наладить поставки газа со всего мира. Это нужно для того, что «укрепить независимость» от импорта РФ. Накануне партия «Альтернатива для Германии» в бундестаге заявила о негативных последствиях возможного введения европейского эмбарго на поставки энергоресурсов из России.

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