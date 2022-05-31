Санатории Башкирии заработали на вахтовиках 662 млн рублей

Эту сумму здравницы получили за работу в качестве обсерваторов, сообщила глава республиканского Минземимущества Наталья Полянская на совещании в правительстве во вторник, 31 мая.

В настоящее время такие услуги продолжает оказывать один санаторий — «Зеленая роща», сообщила она. У этой здравницы действует долгосрочный контракт. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что ряд санаториев — из тех, «кто пошустрее» во время пандемии смогли даже улучшить свое финансовое положение. Обсерваторы в Башкирии начали открывать в марте 2020 года. Первоначально в них на две недели изолировали граждан, приезжающих из неблагополучных по COVID-19 стран. В них также отправляли вахтовиков, возвращающихся в Башкирию. Последние также проходили обсервацию в санаториях перед вылетом на работу. Эти услуги оплачивали компании-работодатели. Кроме того, в апреле 2020 года структуры «Газпрома» обратились к властям Башкирии с просьбой принять на самоизоляцию порядка 1800 жителей Башкирии, работающих вахтовым методом в компании «Стройтранснефтегаз» на территории Чаяндинского месторождения (Якутия). Там, в рабочих поселках, возникли очаги коронавирусной инфекции, был объявлен карантин.

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