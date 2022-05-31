С 1 июня в Челябинской области перестает действовать противопожарный режим

С 1 июня в Челябинской области перестает действовать противопожарный режим
С 1 июня в Челябинской области перестает действовать противопожарный режим
31 мая, 23:27ОбществоФото: pixabay.com
Особый противопожарный режим в Челябинской области введен с 30 апреля. Принято решение с 1 июня отменить данное предписание в регионе, так как погодные условия наконец стабилизировались.

Губернатор Челябинской области подписал соответствующее постановление, сообщают RT. Оно размещено на интернет-портале правовой информации. В документе сообщается об отмене на территории Челябинской области особого противопожарного режим с 1 июня 2022 г.

В постановлении также указывается причины отмены особого режима:

«Стабилизация пожарной обстановки на территории Челябинской области и установление погодных условий, которые способствуют снижению класса пожарной опасности»

А в городе Тува особый режим пока будет действовать, его продлили до 5 июня.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы