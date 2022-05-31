С 1 июня в Челябинской области перестает действовать противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Челябинской области введен с 30 апреля. Принято решение с 1 июня отменить данное предписание в регионе, так как погодные условия наконец стабилизировались.

Губернатор Челябинской области подписал соответствующее постановление, сообщают RT. Оно размещено на интернет-портале правовой информации. В документе сообщается об отмене на территории Челябинской области особого противопожарного режим с 1 июня 2022 г. В постановлении также указывается причины отмены особого режима: «Стабилизация пожарной обстановки на территории Челябинской области и установление погодных условий, которые способствуют снижению класса пожарной опасности» А в городе Тува особый режим пока будет действовать, его продлили до 5 июня.

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