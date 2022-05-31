Отмена ограничений, назначения в мэрии Уфы и у главы Башкирии и провал голосования

Отмена ограничений, назначения в мэрии Уфы и у главы Башкирии и провал голосования
Отмена ограничений, назначения в мэрии Уфы и у главы Башкирии и провал голосования
31 мая, 21:50ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Попробовали в одном материале собрать все самые важные новости от Mkset за 31 мая.

Полезный и важный материал о том, какие изменения ждут жителей Башкирии с завтрашнего дня 1 июня уже ждет читателей Mkset. Тут и повышение пенсий с МРОТ, и новые штрафы и даже новые правила купли-продажи оружия. Незнание законов, как известно, не освобождает от ответственности так что рекомендуем ознакомиться.

Сегодня прошло сразу две оперативки. Одна в правительстве Башкирии, а другая в мэрии Уфы. И на том и на другом мероприятии был озвучен ряд кадровых назначений. В мэрии всего одно — у мэра Мавлиева появился еще один заместитель из Нефтекамска.

А вот на оперативке в правительстве Башкирии стало известно, что контрольное управление главы Башкирии возглавил уже давно работающий там и отлично зарекомендовавший Александр Линкевич. Представил коллегам Радий Хабиров и нового министра здравоохранения, о назначении которого было известно еще в минувший четверг. А еще на оперативке в правительстве Радий Хабиров отменил коронавирусные ограничения на разного рода утренники и прочие массовые мероприятия в школах и в детских садах, тем самым разрешив доступ родителей к примеру на выпускные.

О новых квитанциях за коммуналку рассказали в БашРТС. Важные сведения о том как платить за ЖКХ так, чтобы ненароком не остаться в долгу можно узнать здесь.

Не обошлось и без печальных новостей — Башкирия провалила голосование по обновлению парков и скверов за федеральные деньги, несмотря на массированную социальную рекламу и другие способы пропиарить достойную инициативу.

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