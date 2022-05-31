«Не справляется с задачами»: житель Кумертау попросил Хабирова проверить работу мэра

Вячеслав Ж. обратился к главе Башкирии с просьбой оценить работу мэра Кумертау Олега Фролова. По мнению местного жители, чиновник не справляется с поставленными задачами.

Житель Кумертау пожаловался на мэра города Олега Фролова, по его словам, чиновник не справляется со своими задачами. Так, Вячеслав Ж. написал обращение на имя главы Башкирии с просьбой приехать в Кумертау и оценить обстановку. В частности, местный житель указывает на неудовлетворительное состояние дорог. — Ситуация в нашем городе произошла недобросовестная. Мэр города Олег Фролов не справляется с задачами. Дороги в городе и на въезде превратились в ямы и ухабы по которым невозможно ездить! По улицам города очень много горожан имеющие свои т/с поубивали диски, а также случаются множество ДТП из-за того что приходится объезжать ямы которые в глубину помещается половина колеса, пишет Вячеслав Ж. Кроме того, по словам жителя, дорога по улице 60 лет БАССР и вовсе «превратилась в кашу» и объезжать данный участок приходится по встречной полосе. Между тем, власти города, как сообщает Вячеслав Ж., вместо нового дорожного покрытия «набросали кирпичей» — Прошу вас приехать к нам в город и оценить обстановку. Дороги делают ужасно накидают чего-то что размывается сразу же после дождя. Мы так больше не можем!!! Вячеслав Ж. Должность мэра Кумертау Олег Фролов занимает с 2019 года — после отставки Бориса Беляева. К слову, тогда Беляев пошел на повышение и занял пост министра ЖКХ РБ, однако в феврале 2021 года был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Так, деятельность нынешнего мэра города Олега Флорова также привлекала внимание надзорного ведомства. В частности, прокуратура Башкирии сообщала, что в 2020 году мэр города распорядился выплатить компенсацию в размере трёх среднемесячных зарплат ушедшему с поста директора муниципального бюджетного учреждения дорожно-озеленительных работ Юрию Курову. Решение, по мнению ведомства, противоречило требованиям трудового законодательства, с чем согласился и Верховный суд Башкирии. В конечном итоге с мэра Кумертау Олега Флорова взыскали 130,9 тысячи рублей. Отметим также, что это не первый случай, когда жители Кумертау просят обратить внимание на работу властей города. Так, жительница обратилась в местную администрацию с предложением обязать предприятие по озеленительным работам МУП ДОР завезти землю для благоустройства могил в район 17 квартала кладбища на Воротыновке. На данное предложение, по словам женщины, в администрации ей посоветовали самой набрать набрать грунт в одном из кварталов кладбища, где сейчас выкапывают новые могилы.

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