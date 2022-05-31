Минеева: 400 млрд рублей достиг общий доход самозанятых москвичей

Минеева: 400 млрд рублей достиг общий доход самозанятых москвичей
Минеева: 400 млрд рублей достиг общий доход самозанятых москвичей
31 мая, 19:49ОбществоФото: фрагмент видео
По последним данным, в Москве зарегистрировано свыше миллиона самозанятых граждан. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге опубликовал данные о доходах городского бюджета от самозанятых: 2,3 млрд рублей за январь-апрель 2022 года.

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева считает рост доходов самозанятых показателем сокращения серого сектора экономики, что качественно повлияло на деловой климат.

Минеева рассказала TASS о том, что суммарный доход самозанятых граждан столицы за последние три года достиг около 400 млрд руб. По ее мнению, это говорит о том, что те, кто раньше предпочитал скрывать свои доходы, теперь работают открыто. Речь идет о дизайнерах, маркетологах, IT-специалистах, работниках бьюти-индустрии и многих других.

Мэр столицы Собянин также отметил положительную динамику роста самозанятости как важнейший тренд развития экономики. Он напомнил: когда вводили налог на профессиональный доход (НПД), по самым оптимистичным прогнозам ожидалось, что им воспользуются несколько сотен тысяч граждан. Но за три с небольшим года 15% от всех работающих в столице, а это более миллиона человек, решили стать самозанятыми.

Мэр уточнил, что воспользоваться НПД могут представители самых разных профессий, которые очень востребованы на современном рынке труда. Это специалисты в строительстве, в области IT-технологий, бьюти-индустрии, дизайнеры, художники, водители, курьеры и т.д.

Доход от самозанятых становится важнейшим источником поступлений денежных средств в казну. С начала 2022 года, сообщил Собянин, самозанятые перечислили в городской бюджет 2,3 млрд рублей, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Для самозанятых граждан столицы власти Москвы создают множество инструментов и площадок, которые должны помочь в их профессиональной деятельности. В том числе речь идет о бесплатных консультациях сотрудников государственного бюджетного учреждения "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Здесь можно получить ответы на любые вопросы по открытию и ведению собственного дела. Кроме того, представлен большой выбор программ для бизнес-обучения, от стартовой «Самозанятость от регистрации до первых клиентов» до курса по обучению всем нюансам ведения своего дела по самым востребованным позициям рынка "Я - самозанятый 2.0".

Собянин также напомнил, что на портале МБМ работает экосистема “Все о самозанятости от А до Я”. В ней постоянно обновляются меры поддержки, услуги, сервисы и обучающие программы, доступные жителям столицы. Все популярные поисковые площадки встроены в экосистему, так что любой товар или услугу можно заказать, не выходя из портала.

Проект, запущенный год назад, уже собрал более ста тысяч обращений. А в "Технограде" на ВДНХ каждый желающий может освоить востребованную профессию или улучшить свои профессиональные навыки.

Еще один полезный сервис, которым могут воспользоваться специалисты в любой сфере, — московский инновационный кластер "Проекты и потребности". Он предоставляет возможность объединяться командам, работающим над созданием инновационных услуг или продуктов.

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