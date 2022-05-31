Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности для школ и детсадов

Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности для школ и детсадов
Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности для школ и детсадов
31 мая, 18:53ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
В новой редакции указа ограничение для родителей на посещение образовательных учреждений отменено, они вступили в силу 31 мая.

Вслед за озвученным на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии поручении главы Башкирии Радия Хабирова снять ковидные ограничения в дошкольных и школьных учреждения был подписан соответствующий документ. На официальном портале правовой информации Башкирии появился указ о внесении изменений в указ главы о повышенной готовности.

Это означает что теперь все действовавшие на протяжении года запреты на посещение родителями утренников без справки о прививке или же ПЦР-теста больше недействительны, а родители могут посещать массовые мероприятия на территории школ и детсадов.

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