Бессараб прокомментировала заявление об индексации пенсий на 10%

Бессараб прокомментировала заявление об индексации пенсий на 10%
Бессараб прокомментировала заявление об индексации пенсий на 10%
31 мая, 23:20ОбществоФото: pixabay.com
Светлана Бессараб — член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов — прокомментировала слова Михаила Мишустина о подписании постановления об индексации на 10% пенсий неработающим пенсионерам, прожиточного минимума и МРОТ.

Бессараб объяснила, что Государственная дума предоставляет правительству особые полномочия, которые позволяют до конца 2022 года, проводить подобные решения без участия законодательной ветви власти, сообщает RT.

Уже с 1 июня, заявила парламентарий, перечисленные группы лиц начнут получать повышенные пенсии. Депутат подчеркивает важность принятого решения в борьбе с бедностью населения.

О необходимости увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам ранее заявил президент России Владимир Путин. О подписании соответствующего постановления объявил Михаил Мишустин 25 мая на заседании президиума Государственного совета.

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