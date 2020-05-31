Вилла на троих: житель Башкирии стал обладателем дорогого приза в лотерее
Сегодня, 20:11ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Покупатель лотерейного билета, живущий в Башкирии, выиграл 6 млн рублей.
Сегодня, 31 мая, стало известно, что удача улыбнулась в лотерее жителю Башкирии. Более подробная информация опубликована на сайте «Столото».
В рамках розыгрыша виллы в Сочи, стоимость которой равняется 20 млн рублей, были определены три победителя, проживающие в Москве, Удмуртии и Башкирии. То есть каждому досталось около 6 млн рублей за минусом налогового вычета.
Напомним, на днях медсестра из Башкирии выиграла в лотерею загородный дом стоимостью 700 тысяч рублей.
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