Вилла на троих: житель Башкирии стал обладателем дорогого приза в лотерее

Сегодня, 31 мая, стало известно, что удача улыбнулась в лотерее жителю Башкирии. Более подробная информация опубликована на сайте «Столото».

В рамках розыгрыша виллы в Сочи, стоимость которой равняется 20 млн рублей, были определены три победителя, проживающие в Москве, Удмуртии и Башкирии. То есть каждому досталось около 6 млн рублей за минусом налогового вычета.