В Уфе выпал град величиной с перепелиное яйцо

Сначала пошел ливень, а потом внезапно с неба в изобилии посыпались градины, при этом размер некоторых из них достигал масштабов перепелиного яйца.

- По крыше так сильно стучало, что у нас дома даже дети испугались и заплакали. К счастью, посевы на участке вроде бы сильно нее пострадали, потому что они еще маленькие,- поделилась впечатлениями жительница уфимского пригорода Анна Титова в соцсетях. - А вот листья огуречные, которые выросли покрупнее, словно из пушки насквозь простреленные стали.