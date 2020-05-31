В Уфе выпал град величиной с перепелиное яйцо

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Сады и огороды в пригородах Уфы могут пострадать от крупного града.
Сегодня, 31 мая, майская гроза решила напоследок оставить о себе крепкую память жителям центральной части Башкирии.
Сначала пошел ливень, а потом внезапно с неба в изобилии посыпались градины, при этом размер некоторых из них достигал масштабов перепелиного яйца.
- По крыше так сильно стучало, что у нас дома даже дети испугались и заплакали. К счастью, посевы на участке вроде бы сильно нее пострадали, потому что они еще маленькие,- поделилась впечатлениями жительница уфимского пригорода Анна Титова в соцсетях. - А вот листья огуречные, которые выросли покрупнее, словно из пушки насквозь простреленные стали.
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По прогнозам синоптиков, сильный дождь может также повториться и завтра. вместе с ним в республику пришло похолодание.
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