В Уфе на базе РДКБ решено строить центр детской онкологии и гематологии
Сегодня, 11:29ОбществоТатьяна МайороваФото: pravitelstvorb.ru
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Главу минздрава России попросили помочь с возведением центра детской онкологии и гематологии в Уфе.
Накануне, 30 мая, в Уфе широко объявили о планах строительства центра детской онкологии и гематологии на базе Республиканской детской клинической больницы.
Глава федерального минздрава Михаил Мурашо, который прибыл на открытие нового инфекционного центра под Уфой и заодно побывал в других медуреждениях, поддержал идею строительства такого детского онкологического центра.
Известно, что на его строительство планируется потратить чуть более 22 млн рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение», но этого явно недостаточно. Михаил Мурашко обещал продвинуть идею на федеральном уровне и помочь с финансированием проекта.
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