В Уфе на базе РДКБ решено строить центр детской онкологии и гематологии

Накануне, 30 мая, в Уфе широко объявили о планах строительства центра детской онкологии и гематологии на базе Республиканской детской клинической больницы.

Глава федерального минздрава Михаил Мурашо, который прибыл на открытие нового инфекционного центра под Уфой и заодно побывал в других медуреждениях, поддержал идею строительства такого детского онкологического центра.

Известно, что на его строительство планируется потратить чуть более 22 млн рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение», но этого явно недостаточно. Михаил Мурашко обещал продвинуть идею на федеральном уровне и помочь с финансированием проекта.