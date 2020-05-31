В минздраве Башкирии сообщили данные о пациентах с коронавирусом в тяжелом состоянии

Сегодня, 31 мая, минздрав Башкирии опубликовал более подробную информацию о состоянии пациентов. зараженных коронавирусной инфекцией.

Напомним, за сутки было выявлено еще 75 случаев инфицирования. Обще число зараженных составляет на сегодня 3260 человек. 1132 человека выписаны. 1178 человек переносят коронавирус в легкой форме или даже совсем без симптомов и лечатся амбулаторно.

Госпитализированы 932 человека, из них в тяжелом состоянии 36 пациентов, девять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Новых случаев смерти о коронавируса за сутки не было зарегистрировано. Число умерших от данного недуга в Башкирии по-прежнему составляет 18 человек.