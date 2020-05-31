В Башкирии стало известно о нехватке крови редкой группы

Завтра, 1 июня, на Республиканскую станцию переливания крови приглашают доноров с четвертой отрицательной группой крови. Об этом сообщил портал UfaTime.ru со ссылкой на сайт станции.

Специальный светофор на сайте содержит информацию о том, что в банке крови ощущается недостаток крови четвертой группы и отрицательным резусом. То же самое касается и второй отрицательно группы крови.