В Башкирии стало известно о нехватке крови редкой группы
Сегодня, 21:18ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Республиканская станция переливания крови известила о нехватке крови редкой группы.
Завтра, 1 июня, на Республиканскую станцию переливания крови приглашают доноров с четвертой отрицательной группой крови. Об этом сообщил портал UfaTime.ru со ссылкой на сайт станции.
Специальный светофор на сайте содержит информацию о том, что в банке крови ощущается недостаток крови четвертой группы и отрицательным резусом. То же самое касается и второй отрицательно группы крови.
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