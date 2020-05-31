В Башкирии депутаты хотят учредить «тихий час» в обеденное время
Сегодня, 15:59ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Запрет на шум с 13 до 15 часов в многоквартирных домах обсуждают депутаты парламента в Башкирии.
Сюжеты: Власть без цензуры
Депутаты Госсобрания-Курултая в Башкирии одобрили в первом чтении так называемый «законопроект о дневном тихом часе».
Как пояснили в пресс-службе Госсобрания РБ, авторы законопроекта предложили ввести запрет на проведение шумных работ, громкую музыку и т.д. в многоквартирных домах в период с 13 до 15 часов.
Если законопроект будет принят, то за его нарушение виновные граждане могут быть оштрафованы на сумму от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, должностные лица – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, а юридические лица – от 10 до 15 тысяч рублей.
Предполагается, что депутаты примут закон в течение месяца, если у них не появятся более важные темы для рассмотрения.
Пока предъявлять законные претензии расшумевшимся соседям можно только после 23.00.
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