В Башкирии депутаты хотят учредить «тихий час» в обеденное время

Депутаты Госсобрания-Курултая в Башкирии одобрили в первом чтении так называемый «законопроект о дневном тихом часе».

Как пояснили в пресс-службе Госсобрания РБ, авторы законопроекта предложили ввести запрет на проведение шумных работ, громкую музыку и т.д. в многоквартирных домах в период с 13 до 15 часов.

Если законопроект будет принят, то за его нарушение виновные граждане могут быть оштрафованы на сумму от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, должностные лица – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, а юридические лица – от 10 до 15 тысяч рублей.

Предполагается, что депутаты примут закон в течение месяца, если у них не появятся более важные темы для рассмотрения.