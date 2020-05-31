Спасатели предупредили жителей Башкирии о штормовом характере погоды

Сегодня, 31 мая, с 20.00 и ровно на сутки, до вечера 1 июня, в Башкирии будет объявлено штормовое предупреждение. Такая информация следует из СМС-сообщений, которые поступили на мобильные телефоны жителям республики от имени регионального управления МЧС.

Спасатели посчитали нужным известить население о том, что в течение суток в республике ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер со скоростью до 22 метров в секунду.