Спасатели предупредили жителей Башкирии о штормовом характере погоды
Сегодня, 19:42ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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По прогнозу Башгидромета, стоит готовиться к резкому ухудшению погоды.
Сегодня, 31 мая, с 20.00 и ровно на сутки, до вечера 1 июня, в Башкирии будет объявлено штормовое предупреждение. Такая информация следует из СМС-сообщений, которые поступили на мобильные телефоны жителям республики от имени регионального управления МЧС.
Спасатели посчитали нужным известить население о том, что в течение суток в республике ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер со скоростью до 22 метров в секунду.
Напомним, сегодня погода уже преподнесла неприятный сюрприз жителям республики. В частности, на пригороды Уфы обрушился крупны град величиной с перепелиной яйцо. Кое-где пострадали высаженные сельхозкультуры.
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