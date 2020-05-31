«Озверели в самоизоляции»: в Башкирии в соцсетях поспорили из-за загорающей девушки
Сегодня, 13:42ОбществоТатьяна МайороваФото: vk.com
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Интернет-пользователи устроили спор вокруг опубликованной фотографии девушки, которая решила позагорать в купальнике на травке.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Жители Башкирии активно обсуждают в соцсетях фотографию полуобнаженной девушки, размещенную в одном из пабликов.
Автор снимка сфотографировал девушку в раздельном купальнике, которая решила позагорать, расположившись на зеленной травке во дворе. Автор посчитал поступок девушки вульгарным.
Как ни странно, этот снимок вызвал широкий резонанс. Мнения разделились. Многие встали на защиту смелой горожанки.
- Люди совсем озверели в самоизоляции, уже готовы заклеймить позором человека, который просто реши порадоваться жизни и никому не мешает, - резюмировал один из интернет-пользователей,
Впрочем, нашлись и те, кто осудил появление девушки в общественном месте без медицинской маски и перчаток.
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