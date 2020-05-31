Открытие нового инфекционного госпиталя под Уфой стало событием федерального уровня

Накануне, 30 мая, под Уфой прошло торжественное открытие Республиканского инфекционного центра, который расположился возле поселка Зубово.

Специально для участия в этом мероприятии в Уфу прилетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который, выступая на церемонии открытия, подчеркнул огромное значение данного события. Благодаря его участию, данное событие попало во многие новостные ленты федеральных СМИ.

Напомним, инфекционный центр был построен в рекордно короткие сроки – около двух месяцев, он оснащен по последнем слову техники и поможет существенно разгрузить стационары республики, которые смогут уделять больше внимания пациентам с другими патологиями, не имеющими отношения к коронавирусу.

После открытия центра Михаилу Мурашо показали другие медучреждения республики. Он побывал на строительстве новых корпусов кардиоцентра и онкодиспансера, последний должен быть введен в эксплуатацию уже летом 2020 года.

В Республиканской детской клинической больнице Михаил Мурашко пообещал оказать поддержку в возведении центра детской онкологии и гематологии, создание которого запланировано на базе данного медучреждения.