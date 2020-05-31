Лица Победы. Владимир Савельев: Пробрался с рацией через ров и стену цитадели

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Савельев Владимир Дмитриевич. 1925 года рождения

Из наградных документов:

«18.07.1944 года в боях против немецко-фашистских захватчиков в районе Ковеля на высоте 220,8 показал себя храбрым и мужественным воином. Отлично держал связь при любых условиях боя.

В районе Варка 14.08.1944 года под обстрелом противника исправил радиостанцию, при отражении контратаки связь работала бесперебойно.

За проявленные мужество и отвагу награжден медалью «За отвагу».

В боях за город и крепость Познань с 25 января 1945 года по 23 февраля 1945 года показал себя смелым и отважным воином. Будучи радистом у командира полка, умело держал связь с действующими батальонами за весь период уличных боев.

9 февраля не было возможности восстановить телефонную связь, боем пришлось управлять по радио. При штурме цитадели вместе с рацией пробрался через ров и стену, обеспечив командира полка бесперебойной связью. Будучи раненым в ногу, не ушел с поля боя до его окончания.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Славы III степени».

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