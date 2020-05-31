Дышите глубже: на Башкирию надвигается циклон

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Синоптики пообещали резкую перемену погоды в Башкирии.
Сегодня, 31 мая, по Башкирии и в Уфе ожидается резкая перемена погоды.
Если накануне в течение нескольких дней по региону стояла знойная жара, то теперь её сменят похолодание и дожди.
Конкретно сегодня на большинстве территории республики ожидается облачная погода. В течение дня возможны дожди. Веер южный с переходом на юго-западный. Возможны сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.
При этом температура воздуха пока сильно не снизится и останется на уровне +23…+27 градусов.
В последующие дни ожидаются также снижение температуры и осадки.
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