В Москве ко дню рождения Пушкина появятся 3D-двойники

На 3D-копии поэта в столице можно будет наткнуться в парках, скверах, на улицах и прочих местах, которые были как-то связаны с литератором. Об этом 31 мая пишет газета «Известия».

По словам организаторов проекта, всего в Москве создадут порядка 17 локаций с двойниками Пушкина. Любой желающий сможет сделать фото с поэтом.

Так одного двойника разместят на перекрестке Малой Почтовой улицы с Госпитальным переулком. Когда-то здесь был дом, в котором родили известного литератора.

Еще один 3D Пушкин станет радовать прохожих на Театральной площади. Во время своей жизни поэт часто проходил по ней. Лицезреть 3D-копию Пушкина появится возможность и на Тверской улице. Последнюю поэт подробно описал в произведении «Евгений Онегин».