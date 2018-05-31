В Башкирии выросло число преступлений против детей

Число преступлений против детей в 2017 году выросло больше чем на 20 процентов, сообщила Милана Скоробогатова в своем докладе депутатам Госсобрания Башкирии.

Если в 2016 году в Башкирии было совершено более 2000 преступлений против детей, то в 2017 - уже 2523. При этом выросло и число преступлений против половой неприкосновенности, в 2016 году их было 277, а в 2017 стало 337.