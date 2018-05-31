Роспотребнадзор: 9 млн руб заплатят отели за завышение цен на ЧМ-2018

Всего Роспотребнадзор выявил 756 случаев завышения стоимости обслуживания клиентов. У 199 гостиниц не имелось свидетельства о прохождении квалификации. В надзорном органе подчеркнули, что начатые с февраля проверки российских отелей будут продолжаться до завершения ЧМ-2018.

Действующее законодательство обязывает гостиницы проходить обязательную процедуру выставления рейтинга. Отели, фонд которых превышает 50 номеров, должны пройти квалификацию до первого июля 2019 года. Гостиницам с более чем 15 номерами нужно оформить все документы до первого января 2020 года. Остальные организации, предоставляющие подобные услуги, обязаны встать на соответствующий учет до первого июля 2021 года.