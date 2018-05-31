Прокуратура потребовала уволить главу управления капстроительства Уфы
Сегодня, 15:05ОбществоЗиля Аскерова
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Незадолго до этого, 28 мая, Верховный суд оставил в силе решение Кировского районного суда Уфы о конфискации имущества чиновника и его матери. Именно это подтолкнуло прокуратуру на такое требование.
На чиновника и на его мать зарегистрированы четыре квартиры, общая рыночная стоимость которых около 10 млн рублей. Суд посчитал, что для таких покупок официальных доходов членов семьи недостаточно.
Напомним, Марат Гареев – один из фигурантов уголовного дела о превышении должностных полномочий чиновниками мэрии Уфы при расселении ветхого и аварийного жилья. По оценкам следствия, чиновники нанесли ущерб бюджету в размере более чем в 800 млн рублей.
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