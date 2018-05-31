Прокуратура потребовала уволить главу управления капстроительства Уфы

На чиновника и на его мать зарегистрированы четыре квартиры, общая рыночная стоимость которых около 10 млн рублей. Суд посчитал, что для таких покупок официальных доходов членов семьи недостаточно.

Напомним, Марат Гареев – один из фигурантов уголовного дела о превышении должностных полномочий чиновниками мэрии Уфы при расселении ветхого и аварийного жилья. По оценкам следствия, чиновники нанесли ущерб бюджету в размере более чем в 800 млн рублей.