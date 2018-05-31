Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Прокуратура потребовала уволить главу управления капстроительства Уфы
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Kuf 001344 00001 1 t218 231118

Прокуратура потребовала уволить главу управления капстроительства Уфы

Сегодня, 15:05ОбществоЗиля Аскерова
Читайте
также
Дохлая кошка, некролог и снайперы: как проходила осада Радио Титан в Уфе
Ученый Марс Сафаров: «Уфимцы не знают, в каком городе они живут»
Рынок отходов: Кто станет отвечать за их переработку в Башкирии