Песков отказался комментировать арест активов Nord Stream 2 AG
Сегодня, 20:38Общество
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушел от ответа на просьбу корреспондента дать официальный комментарий сложившейся ситуации вокруг ареста собственности «Газпрома».
Накануне в Швейцарии были арестованы активы Nord Stream 2 AG. Об этом 31 мая пишет газета «Известия».
Песков посоветовал СМИ задавать интересующие их вопросы напрямую руководству «Газпрома». О применении обеспечительных мер в отношении проектной компании отечественной государственной корпорации он ничего не сообщил.
Некоторое время назад глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко объявил о начале наложения арестов на активы «Газпрома» с акций «Северного потока – 1 и 2» в Швейцарии.
Данные меры обусловлены необходимостью исполнить решение Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов по делу о контрактах на поставку и транзит газа через Украину.
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