Песков отказался комментировать арест активов Nord Stream 2 AG

Накануне в Швейцарии были арестованы активы Nord Stream 2 AG. Об этом 31 мая пишет газета «Известия».

Песков посоветовал СМИ задавать интересующие их вопросы напрямую руководству «Газпрома». О применении обеспечительных мер в отношении проектной компании отечественной государственной корпорации он ничего не сообщил.

Некоторое время назад глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко объявил о начале наложения арестов на активы «Газпрома» с акций «Северного потока – 1 и 2» в Швейцарии.