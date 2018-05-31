ФАС проверила цены на авиабилеты в период проведения ЧМ-2018

По результатам исследования служащие регулятора решили, что авиарейсы в города, где пройдут матчи ЧМ-2018, вполне конкурентные. Об этом пишет портал rns.online.

По словам сотрудников ФАС, общего доминирования авиаперевозчиков ни на одном из популярных направлений нет. Стоимость авиабилетов рассчитывается при конкурентных условиях.

Так в Казань и Саранск из Москвы постоянные рейсы выполняют пять авиакомпаний. Из столицы в Волгоград регулярно летают самолеты семи авиаперевозчиков, в Калининград — восьми, в Санкт-Петербург, Самару и Нижний Новгород – девяти, а в Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи — 10 и больше.

Мониторинг выявил значительное увеличение спроса на авиабилеты в период проведения ЧМ-2018. Так «Аэрофлот» концу апреля распродал все билеты эконом-класса на рейсы Москва-Волгоград, которые у него были на дни первенства планеты по футболу. Авиаперевозчик «Сибирь» реализовал 90% билетов в эконом-класс на рейсы запланированные в указанный период времени, а «Уральские авиалинии» — больше 60%.