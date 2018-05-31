Дональд Трамп и Ким Кардашьян поговорили о тюремной реформе
Сегодня, 17:48Общество
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Накануне президент США Дональд Трамп пообщался с американской моделью и ведущей Ким Кардашьян.
Беседовали глава Белого дома и теледива о тюремной реформе. Об этом пишет портал rns.online.
Трамп рассказал на своей страничке в Twitter, что разговор с Кардашьян вполне удался. В ходе диалога между моделью и американским лидером был затронут вопрос о системе вынесения приговоров в стране.
По сведениям CBS, популярная ведущая намеревалась просить главу США смягчить приговор своей коллеге Элис Мари Джонсон. В 1997 году женщине дали пожизненный срок за торговлю запрещенными веществами.
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