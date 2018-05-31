Дональд Трамп и Ким Кардашьян поговорили о тюремной реформе

Беседовали глава Белого дома и теледива о тюремной реформе. Об этом пишет портал rns.online .

Трамп рассказал на своей страничке в Twitter, что разговор с Кардашьян вполне удался. В ходе диалога между моделью и американским лидером был затронут вопрос о системе вынесения приговоров в стране.