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Башкультнаследие в суде будет отстаивать право Сергиевской церкви на охрану
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
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Башкультнаследие в суде будет отстаивать право Сергиевской церкви на охрану

Сегодня, 15:16ОбществоРита РасулеваФото: Google.ru
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