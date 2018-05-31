Башкультнаследие в суде будет отстаивать право Сергиевской церкви на охрану

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии намерено в суде отстаивать законность включения Сергиевской церкви и дома при церкви (Дома Шепелевых) в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на главу управления Ильгама Фаткуллина.

Здания расположены по улице Бехтерева в Уфе. Управление направило апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Башкирии, запретившего 14 мая вносить строения в реестр охраняемых объектов.

В ведомстве полагают, что исключение объектов из перечня может повлечь их уничтожение или повреждение или появление рядом «объектов диссонирующей постройки, искажающих облик объектов культурного наследия».

Как сообщал «Ъ-Уфа», 14 мая по требованию компании «ТСК Дружба» арбитражный суд запретил Башкультнаследию вносить церковь и дом в реестр охраняемых объектов, что гарантировало бы им защиту от государства и запретило бы любое капитальное строительство в радиусе 100 метров.

Позицию застройщика поддержала Уфимская епархия РПЦ, которая рассчитывает, что «ТСК Дружба» построит на территории храма здание воскресной школы. Башкультнаследие оказалось в этом споре в меньшинстве.

Нынешнее здание Серигиевской церкви на этом месте третье по счету. Первая церковь на этом взгорке возникла в конце XVI века. Московские и уфимские стрельцы особо чтили Сергия Радонежского, именно в его честь выстроили они первый храм за Сутолокой через 200 лет после того, как святой окончил свои земные дни.Первая церковь сгорела в 1774 г. Вторая Сергиевская церковь стоит здесь с 1777 по 1860-е гг. И, наконец, существующая с 1868 г. – третья Сергиевская церковь на этом месте, однопрестольная, деревянная на каменном основании.

В архитектурном отношении она весьма скромна, и скорее напоминает сельскую приходскую церковь. Большую роль сыграл в строительстве и благоукрашении этого храма о. Феодор Троицкий – друг и наставник М.В. Нестерова – написавший собственноручно для своего храма немало икон, позолотивший иконостас и многие киоты.

В послевоенные годы в церкви не раз проводился ремонт, в начале 90-х гг. старинное деревянное крыльцо заменено бетонным; стенные росписи не раз обновлялись, поэтому от первозданного убранства здесь остался лишь иконостас.