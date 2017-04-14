В июне у жителей Башкирии появится дополнительный выходной день

В июне все мусульмане отпразднуют праздник Ураза-Байрам.

В июне всех жителей Башкирии ждут три дня выходных подряд. В соответствии с постановлением правительства республики 25 июня 2017 года объявлен нерабочим праздничным днем в связи с празднованием Уразы, сообщает министерство труда и социальной защиты населения.

Поскольку в этом году нерабочий день Ураза-байрам выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник 26 июня. 23 июня, в пятницу, рабочий день не сокращается.