В июне у жителей Башкирии появится дополнительный выходной день
Сегодня, 12:10ОбществоКристина ДейнекоФото: Кристина Дейнеко
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В июне все мусульмане отпразднуют праздник Ураза-Байрам.
В июне всех жителей Башкирии ждут три дня выходных подряд. В соответствии с постановлением правительства республики 25 июня 2017 года объявлен нерабочим праздничным днем в связи с празднованием Уразы, сообщает министерство труда и социальной защиты населения.
Поскольку в этом году нерабочий день Ураза-байрам выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник 26 июня. 23 июня, в пятницу, рабочий день не сокращается.
Нерабочими днями являются 24, 25 и 26 июня.
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