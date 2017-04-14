Каждый, кто бросит курить, получит шанс отправиться на тренировку со сборной России по футболу.

Сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. Российский Футбольный Союз объявил конкурс #живубезтабака. Суть его заключается в том, что каждый, кто бросит с сегодняшнего дня курить и не будет этого делать до 2 июля, до завершения Кубка Конфедераций FIFA 2017, получит шанс попасть на тренировку со сборной России.

В акции участвуют послы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Алексей Немов, Александр Овечкин, Яна Чурикова, Игорь Бутман, Виктория Лопырева и Илья Авербух.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

1. Разместить в любой социальной сети (Facebook, «Вконтакте», Instagram, Одноклассники или Twitter) обещание: «Я, ФИО или ник, принимаю условия марафона #живубезтабака и обещаю не курить до 2 июля».

2. На протяжении этого времени Вы рассказываете, как вам дается отказ от курения, а по окончании подводите итоги. Чем подробнее будет рассказ, тем выше шанс на победу.

3. Не забывайте ставить хэштэг #живубезтабака.

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