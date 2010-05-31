С начала года в Башкирии зарегистрированы свыше 100 «детских» ДТП
31 мая 2010, 03:40Общество
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«Жизнь ребенка на дороге зависит от меня!» - главный лозунг республиканской акции «Внимание, дети!», стартовавшей в Башкирии на минувшей неделе. Она продлится до 13 июня. Как сообщили «МКС» в отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РБ, начала года на территории региона зарегистрированы 102 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 4 ребенка погибли и 105 получили ранения различной степени тяжести.
При этом, треть ДТП произошла по вине детей. Более половины пострадавших (55%) составляют учащиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 до 13 лет. 76,2 % всех аварий с участием детей и подростков произошли в городах республики, остальные – в сельских районах.
- Операция «Внимание, дети!» проводится ежегодно. Ее цель – сохранить здоровье и жизнь ребят в период летних каникул. Будут проводиться мероприятия по недопущению роста количества ДТП с участием школьников, обучению юных граждан правилам поведения на улицах и дорогах и обеспечению безопасности перевозок детей к местам летнего отдыха, - пояснил и.о. начальника УГИБДД МВД по РБ Равиль Байбурин.
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