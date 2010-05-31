С начала года в Башкирии зарегистрированы свыше 100 «детских» ДТП

При этом, треть ДТП произошла по вине детей. Более половины пострадавших (55%) составляют учащиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 до 13 лет. 76,2 % всех аварий с участием детей и подростков произошли в городах республики, остальные – в сельских районах.