Жителям Башкирии рассказали, в каких случаях можно выходить из дома с 31 марта

По словам заместителя руководителя администрации главы РБ Урала Кильсенбаева, выход из дома жителям Башкирии запрещен за исключением следующих случаев:

— обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью;

— следование к/от места осуществления работы, если работа связана с обеспечением жизнедеятельности городов и сел (правоохранительные службы, органы власти и т. д.);

— осуществление деятельности, связанной с перемещением по территории, если это передвижение непосредственно связано с осуществлением непрерывной деятельности, в т. ч. оказание транспортных услуг и услуг доставки. Так, например, молодые люди могут привезти продукты питания своим родителям;

— следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, реализация которых не ограничивается указом о полной самоизоляции, т. е. ближайший продуктовый или хозяйственный магазин;

— выгул домашних животных на территории, не превышающей 100 м от жилья;

— вынос мусора к ближайшему месту накопления отходов.

— С 20 часов 31 марта необходимо соблюдать дистанцию до 1,5 метров — на остановках, в магазинах — везде, кроме легкового такси, — отметил Урал Кильсенбаев. — Это не распространяется на случаи оказания медицинской помощи, деятельности правоохранительных органов, органов в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей, органов соцобслуживания, координационного центра по оказанию помощи гражданам, находящимся на самоизоляции.

Кроме того, планируется ввести специальные пропуски для возможности передвижения по городу — их будут выдавать администрации районов и городских округов.

— Мы понимаем, что есть организации, которые занимаются доставкой еды или продуктов питания. Мы им советуем сегодня же связаться с администрациями населенных пунктов, на территории которых они находятся, чтобы получить четкие рекомендации, как им действовать дальше и какие пропуска они получат, — добавил чиновник.

Напомним, сегодня с 20 часов рекомендовано прекратить сообщение между регионами — вплоть до особого указания. Автобусное сообщение между городами и районами будет минимизировано «насколько это возможно».